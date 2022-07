Armonie d’estate a sostegno dell’associazione Pegaso Onlus

Red Shoes Women Orchestra

La musica è la sublimazione della parola e Giancarlo De Feudis sa che le note di una melodia valgono più di mille parole. Domenica 17 luglio il patio antistante di Stampa-ok.com tipografia, in via Bruxelles 6, a Bisceglie (BT), a partire dalle ore 20,30, accoglie ‘Armonie d’estate’, una serata immersa nella carezza che la Red Shoes Women Orchestra, magistralmente diretta dal Maestro Dominga Damato, sa evocare con una armonia delicata e soave, dolce e avvolgente. Ad amplificare la portata artistica dell’appuntamento, l’esibizione del soprano Enza Carenza.

Stampa-ok.com di De Feudis con i suoi Friends ha organizzato un evento speciale a sostegno della Pegaso Onlus. L’associazione di familiari di persone con disabilità che si occupa della “Casa del dopo di noi”, che sta nel cuore di tanti e che vuole essere silenzioso supporto di quanti necessitano di essere accompagnati nel loro percorso di vita da adulti.

In una sola serata una godibilissima proposta artistica che offre a quanti vogliono ascoltare la grande musica un viaggio intorno al mondo a partire dall’Italia sino agli States, passando per Francia e Argentina. Un percorso sospeso e trascinante tra le più belle melodie del cinema (Morricone suite) e voci indimenticabili come quella di Édith Piaf, tra il tango di Piazzolla e i classici standard della canzone italiana e internazionale come le immortali ‘Se stasera sono qui’, la toccante ‘Hallelujah’ di Leonard Cohen e la coinvolgente ‘New York, New York’.

La serata sarà presentata dalla giornalista Annamaria Natalicchio.

Ingresso libero