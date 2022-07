Star Volley, prima conferma per il capitano Ester Haliti

capitano Ester Haliti

Una solida conferma contrassegna la prima casella del roster Star Volley Bisceglie in vista dell’annata 2022-23, che porterà il team nerofucsia all’esordio nel torneo di Serie B2. L’opposto Ester Haliti, classe 1995, sarà a disposizione del tecnico Marcello Sarcinella. La pallavolista biscegliese tornerà a giocare nella quarta categoria nazionale a distanza di cinque stagioni: «Misurarsi con il livello della B2 è sempre stimolante» ha evidenziato il capitano della Star Volley. «Sarà un campionato molto competitivo, con squadre provenienti da diverse regioni d’Italia, nel quale diventerà fondamentale riuscire a mantenere un importante standard di prestazioni per affermarsi tra le migliori compagini. Questa consapevolezza mette di fronte alla necessità di allenarsi tutti i giorni con grandissima concentrazione, in una sfida continua con sé stessi» ha aggiunto Haliti.

«Mi auguro di vedere il PalaDolmen sempre più gremito durante le nostre partite casalinghe. Toccherà a noi avvicinare il pubblico biscegliese e delle città limitrofe, appassionandolo alle sorti della squadra. Sono prontissima ed entusiasta per questa nuova stagione alle porte».

Ester Haliti è la prima componente ufficializzata nell’organico nerofucsia: ulteriori novità sulla Star Volley Bisceglie 22-23 saranno rivelate nei prossimi giorni.