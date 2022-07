Per il Bisceglie calcio è tempo di open day

È vero, siamo in piena estate, ma quale momento migliore per far provare ai nostri ragazzi delle giornate di divertimento sul sintetico dello Stadio Di Liddo?

Ecco, quindi, che lunedì 18 luglio sono in programma gli Open Day per gli allievi nati nel 2006 e nel 2007. Nella giornata seguente, c’è l’opportunità per gli Juniores nati nel 2003, 2004 e 2005. Mercoledì 20 luglio è il turno dei giovanissimi, classe 2008 e 2009. Giovedì 21 appuntamento conclusivo, con le selezioni finali per la prima squadra (orario 15.30-18.00).

Nei giorni degli Open Day la fascia oraria è quella delle 15.30-17.30. A guidare i giovani appassionati ed interessati all’evento, ci saranno i tecnici del settore giovanile dell’ A.S. Bisceglie Calcio, con tanta voglia di rimettersi in marcia in vista della stagione 2022/2023. Ripartire dal settore giovanile per costruire i primi mattoncini di un progetto allo stesso tempo giovane e a lungo termine. Coloro che saranno interessati dovranno inviare una mail a renzoferrante@libero.it, muniti di certificato medico. In tutte le giornate saranno osservate le misure di sicurezza in materia anti-covid.

Per ulteriori info: tel. 3497185431