Elisabetta Todisco punto fermo della Star Volley Bisceglie

Terza stagione di attività per la Star Volley Bisceglie, terza annata con la maglia della Star Volley Bisceglie. Elisabetta Todisco ha legato il suo nome al team nerofucsia, del quale sarà una colonna portante all’esordio nel quarto campionato nazionale. La conferma del libero biscegliese (classe 1996) è un ulteriore passo verso la composizione dell’organico che la società intende affidare al tecnico Marcello Sarcinella con l’intento di ben figurare nel prossimo torneo di Serie B2, che si preannuncia particolarmente competitivo anche nel raggruppamento in cui saranno incluse le formazioni pugliesi.

«Sarà la mia prima volta in carriera in questa nuova categoria e la vivrò con i colori di un club della mia città che ha messo in piedi un progetto importante, del quale sono orgogliosa e onorata di far parte» ha commentato Todisco. «Non sto nella pelle, mi sento carica in vista di quest’avventura e prontissima a dare il massimo. Voglio dimostrare di essere all’altezza della B2 e ripagare la fiducia che è stata riposta dall’ambiente nei miei confronti» ha rimarcato la 26enne specialista difensiva, il cui apporto sarà rilevante per il rendimento del roster in costruzione. La dirigenza nerofucsia ha puntato senza alcuna esitazione alla conferma della forte pallavolista biscegliese.