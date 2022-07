In silenzio per il dolore della famiglia della 14enne travolta sulla Trani-Bisceglie

“Andarsene a 14 anni, così. Non voglio pensarci”. Queste parole fanno parte di quei pensieri e quelle riflessioni che molti abitanti del quartiere nord della città di Trani, culla dell’infanzia e dell’adolescenza di Elisa Caressa, dicono a bassa voce nei bar, nelle attività di vicinanza mentre la vita sembra scorrere normalmente. A poche ore dalla scomparsa di Elisa, la 14enne morta a seguito di un incidente in moto, l’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia della giovane vittima. Davanti ad un basso troviamo tre signore che ci parlano della famiglia: “Sono brave persone, il papà della ragazza è pasticcere da tanti anni. Questa tragedia non ci voleva proprio, una vita spezzata, una famiglia spezzata”.

C’è anche chi solleva qualche dubbio sulla gestione del traffico in quella zona, soprattutto in merito a velocità e sicurezza. “Come è possibile non installare telecamere, dissuasori o presidiare la strada con una pattuglia, quando si sa che quella strada è frequentata, soprattutto in questo periodo per le giostre – racconta un signore fermo all’esterno di un bar di via don Nicola Ragno – Non è possibile che i cambiamenti debbano sempre essere preceduti da una tragedia”.

In un quartiere dove tutti conoscono tutti, è difficile trovare le parole adatte ad esprimere cordoglio. “Non so niente, non voglio parlare” dicono in molti, vicini alla famiglia, e che decidono di chiudersi nel silenzio rispettoso senza aggiungere parole. Proprio di silenzio parla don Enzo De Ceglie, parroco della chiesa degli Angeli Custodi, fulcro del quartiere. “In situazioni come queste l’unica possibilità è stringersi attorno al silenzio della famiglia. Si resta davvero senza parole dinanzi un dolore così grande – precisa don Enzo – per chi crede, bisogna aprirsi alla fede. Chiedo a tutti uno slancio di umanità e attenzione”