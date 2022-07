Malusa Kosgran presenta “14”, il suo primo romanzo per ragazzi

Venerdì 22 luglio, a partire dalle 20.30, la libreria Prendi Luna book & more di Bisceglie, con sede in via Tupputi 15 ospita Malusa Kosgran, autrice di numerosi romanzi, fumetti e racconti.

“14” – edito dalla romana Lapis Edizioni – è il suo primo libro per adolescenti, e ha da poco vinto il Premio Letterario per ragazze e ragazzi La Magna Capitana nella categoria 12+. Dialoga con l’autrice la professoressa Grazia Amoruso.

Trama

Manuela Rossini ha quasi 14 anni e vive in Italia. È una ragazza allegra e dinamica. Ha un padre sempre al telefono per lavoro, una madre fin troppo accomodante, una sorellina piena di fantasia e una nonna divoratrice di libri gialli. Walery Doninzetti ha 15 anni e vive a Varsavia. Taciturna e scontrosa, soffre per la separazione dei genitori: il papà, di origini italiane, se n’è andato di casa lasciando lei, la madre e il fratellino. Le vite di Manuela e Walery si sfiorano a Rodi, in Grecia, quando Manuela arriva nella villetta per le vacanze in cui poco prima aveva soggiornato Walery. Sotto il letto, Manuela trova una foto strappata. Nello scatto, Walery e il suo papà, un uomo dallo sguardo triste. Manuela non conosce le due persone ritratte, ma grazie all’aiuto della nonna e di un giovane ragazzo greco, riesce a scoprirne l’identità e a contattare Walery. È l’inizio di un’amicizia che vede la due ragazze aprirsi l’una all’altra nel racconto delle loro vite, delle loro paure, del rapporto con i genitori, dei desideri mai detti. L’estate successiva, sempre su quell’isola, Manuela e Walery s’incontrano e decidono di scrivere il libro che il lettore tiene tra le mani. «La fine di ogni storia è l’inizio di un’altra.»

L’evento è gratuito come anche la prenotazione telefonica consigliata (080 809 2484).