Bisceglie Rugby iscritto al campionato di Serie A 2022/2023

L’ASD Bisceglie Rugby rende noto che, nella giornata odierna, ha ricevuto l’esito positivo per la richiesta di iscrizione al prossimo campionato di Serie A. È tutto pronto dunque per la seconda stagione consecutiva nel campionato nazionale. La società gialloblù, nel frattempo, si era portata avanti confermando coach Sean Hedley nelle vesti di capo allenatore per la stagione 22/23. Nelle prossime settimane saranno rese note le informazioni riguardo a gironi e staff tecnico.

