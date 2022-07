Graziani in biancorosso anche nel 2022/23

Continuerà anche nella stagione 2022/2023 il rapporto tra la Diaz e Roberto Graziani che farà parte della pattuglia dei portieri nel prossimo campionato di serie B.

Per l’estremo difensore biscegliese, classe 1995, sarà la terza stagione in maglia biancorossa, dopo aver vestito in passato quelle di Futsal Bisceglie e Cus Bari. Nella passata stagione Graziani è stato compagno di reparto del brasiliano Giannantonio, quest’anno invece spazio ad una istituzione come Claudio Lopopolo.

“Sono contento di far parte di questo gruppo – dichiara Graziani – anche la prossima stagione. Come sempre cercherò attraverso il lavoro di farmi trovare pronto per essere e disposizione di mister Capurso ritrovando, inoltre, come preparatore Antonio Liso dopo alcuni mesi e a cui auguro un buon lavoro. Quest’anno poi con l’arrivo di Claudio Lopopolo ci sarà uno stimolo maggiore, visto che da sempre lo vedo come un punto di riferimento del ruolo. Avevo detto a Claudio che mi sarebbe piaciuto lavorare di nuovo con lui e finalmente il prossimo anno sarà così. Sarà una stagione stimolante”.