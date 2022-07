Orchestra Biagio Abbate, il 23 luglio “La Traviata” al Teatro Mediterraneo

Sabato 23 luglio con inizio alle 20.30 (porta ore 19.45), per il Cartellone Estivo “CONTROTEMPO D’AUTORE” dell’Associazione I FIATI della Fondazione Musicale “Biagio Abbate”, va in scena il primo appuntamento con l’opera: La Traviata, melodramma in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, e musica di Giuseppe Verdi (Roncole di Busseto, Parma, 1813 – Milano, 1901).

L’evento è patrocinato dal Comune di Bisceglie e rientra nel programma dell’Estate in blu 2022. L’opera andrà in scena in forma di concerto per consentire di apprezzare quella scenografia naturale offerta dal Teatro Mediterraneo di Bisceglie affacciato sul mar Adriatico.

A Nadir Garofalo, giovane ed apprezzato direttore spetta il compito di dirigere l’Orchestra giovanile della Provincia BAT insieme all’Alter Chorus preparato dal prof. Antonio Allegretta.

Di assoluto valore il cast formato da affermati professionisti locali:

𝑀𝑎𝑟𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎 𝐺𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜, 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑒́𝑟𝑦

𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎 𝐶𝑢𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜, 𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑥

𝑅𝑎𝑓𝑓𝑎𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑖, 𝐴𝑛𝑛𝑖𝑛𝑎

𝐺𝑖𝑎𝑛𝑛𝑖 𝐿𝑒𝑐𝑐𝑒𝑠𝑒, 𝐴𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑜 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑜𝑛𝑡

𝑃𝑖𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑆𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒, 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑜 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑜𝑛𝑡

𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖, 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒

𝑃𝑖𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐵𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑟𝑖, 𝐵𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒 𝐷𝑜𝑢𝑝ℎ𝑜𝑙

𝐺𝑖𝑎𝑛𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑍𝑢𝑐𝑐𝑎𝑟𝑖𝑛𝑜, 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑑’𝑂𝑏𝑖𝑔𝑛𝑦

𝐷𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑀𝑢𝑟𝑜, 𝐷𝑜𝑡𝑡𝑜𝑟 𝐺𝑟𝑒𝑛𝑣𝑖

𝑃𝑎𝑜𝑙𝑜 𝐺𝑎𝑑𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎, 𝐺𝑖𝑢𝑠𝑒𝑝𝑝𝑒, 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜.

Melodramma fra i più popolari ed eseguiti al mondo, La Traviata viene rappresentata al Gran Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853 ed è la terza opera della famosa “trilogia popolare” (con Il Trovatore e Rigoletto) ed una delle partiture musicali più dense di interiorità psicologica di tutto il teatro d’opera romantico. Le figure femminili verdiane precedentemente delineate trovano in Violetta il più alto e perfetto compendio. Si impone, in quest’opera, un nuovo tipo di lirismo drammatico, non più fondato sui violenti contrasti delle passioni, ma su sottili e spesso raffinate notazioni dei sentimenti, del dolore, della tenerezza, dell’amore, della rassegnazione.

L’opera, della durata complessiva di 2 ore circa compreso intervallo, è stata voluta dalla direzione artistica sia per dare continuità e valorizzazione al progetto artistico di formazione orchestrale che ha preso le mosse dall’esecuzione in forma di concerto, nel settembre 2021, dell’opera “Cavalleria Rusticana”, sia per consentire una “ripartenza” ai tanti giovani che, più di altri, hanno subito gli effetti negativi della tristemente nota pandemia, creando un legame culturalmente alto con il territorio.

Il cartellone degli eventi è a cura della Commissione artistica dell’orchestra “Biagio Abbate” con i Maestri Carmine Scarpati, spalla dell’orchestra, e Claudia Lops e Benedetto Grillo.

I biglietti sono in vendita su vivaticket.it al link https://tinyurl.com/5n6n684p o nei rivenditori autorizzati di zona presenti in tutte le città della Regione Puglia con posto unico non numerato.

Peri informazioni: info@fondazioneabbate.com – tel. 345 158 9148.

È possibile seguire l’Orchestra Sinfonica Biagio Abbate su Facebook, Instagram, YouTube.

Biglietteria online: www.vivaticket.it