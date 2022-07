“Summer Night Bike, sere d’estate in bicicletta”. Ciclopasseggiate serali con animazione e degustazione

Torna il Summer Night Bike, l’attesissimo appuntamento dell’estate biscegliese: Summer Night Bike è l’iniziativa estiva di Biciliæ FIAB che, insieme ad una rete di commercianti promotori della mobilità sostenibile, accoglie con un aperitivo i biscegliesi e i turisti che si muovono in bicicletta, invitandoli a ciclopasseggiate serali, a zero emissioni.

Il primo imperdibile appuntamento è GIOVEDI’ 21 LUGLIO 2022 , ritrovo alle 20.30 in piazza Margherita di Savoia (Teatro Garibaldi) – Bisceglie . L’evento prevede una piacevole ciclopasseggiata urbana con animazione e aperitivo offerto da Bar Retrò.

La partecipazione a SUMMER NIGHT BIKE è aperta a tutti ed è gratuita per i soci Biciliæ, per i non soci la quota di iscrizione è di 4€. Si raccomanda puntualità per permettere le operazioni di iscrizione. Possibilità di tesserarsi alla partenza!

CONTROLLATE la VOSTRA BICI in ANTICIPO!

Munitevi di biciclette in buone condizioni, con cambio e freni efficienti, campanello, luce anteriore bianca e luce posteriore rossa.

Si consiglia l’uso del casco.