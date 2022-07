“Estate in giardino: rosso per errore”, tra musica e parole al Giardino botanico Veneziani

Iniziativa inedita in un luogo speciale della città di Bisceglie, l’unico appuntamento serale di questa estate all’interno del Giardino Botanico Veneziani che accoglierà il suo pubblico al tramonto, all’interno delle aiuole rinate grazie alla volontà e all’impegno di un gruppo di volontari e di cittadini attivi.

L’evento musicale e culturale infatti è pensato come motivo di incontro tra persone che amano la natura e che apprezzano il valore della rinascita di un luogo diventato un polo culturale verde, simbolo di rigenerazione urbana, uno scrigno segreto restituito nelle mani dei suoi cittadini.



“Vogliamo proporre una innovativa formula di presentazione di opere letterarie a dimostrazione dell’incontrovertibile potere della parola, anzi del suono per l’esattezza”, spiega Antonella Puddu, membro del Comitato tecnico del Giardino Botanico Veneziani e ideatrice di questa serata insieme a Francesca Morelli, “un tema come l’amore ‘sbagliato’, vissuto almeno una volta nella vita praticamente da tutti, viene espresso attraverso uno scambio di versi proposti nei due linguaggi letterari per antonomasia, prosa e poesia, differenti tra loro. Non è però un dialogo, non una domanda e risposta, ma piuttosto due ‘monologhi intimistici’ che trovano fusione approdando nello spazio comune della resilienza, dell’empatia, dove le parole si immergono nella matrice del canto e della musica, per creare sinfonia”. E aggiunge: “La location non è di secondaria importanza perché trattasi di un luogo magico, il Giardino Botanico Santonio Veneziani a Bisceglie dove la natura e l’essere umano si incontrano in un’estasi di bellezza”.

Segue il programma completo e le biografie delle due scrittrici.



IL PROGRAMMA

Apertura cancelli h. 20.00: visita libera al Giardino

Sipario: h. 20.30 Musiche di:

Marialuisa Capurso e Adolfo La Volpe Letture tratte da:

– “Disperati giorni di Gloria, diario tragicomico di una dipendente affettiva” di Emanuela Perozzi, Les Flâneur edizioni

– “Intraverso, spiragli nell’essere” di Mariateresa Bari, Nep Edizioni Con l’introduzione di Antonella Puddu e la moderazione di Francesca Morrelli



La serata si concluderà verso le 23.30

Direzione artistica a cura di Fabulanova In Versus





Chi è Emanuela Perozzi

É nata nel 1976 a Roma, dove vive con la sua famiglia. Ha una laurea con lode in lettere e un’ossessione per i libri: se esce per comprare un paio di scarpe, è probabile che torni a casa senza scarpe e con 3 libri. Scrivere è la sua passione da sempre: ha iniziato da piccola e non si è più fermata. Ama anche le serie TV, le case di design, il parmigiano sulla pasta e la sua vocina interiore, che sa sempre la verità. Qualche anno fa ha mollato il “posto fisso” in azienda per costruire una carriera meno certa, ma più affine alla sua natura. È una copywriter e content writer freelance, collabora con importanti web agency in Italia e all’estero e scrive per riviste di Interior Design. Nel 2021 ha pubblicato per Les Flaneurs Edizioni il suo romanzo d’esordio, “Disperati giorni di Gloria”, nel quale affronta con ironia e delicatezza il tema della dipendenza emotiva.