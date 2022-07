Fùtbol Cinco Bisceglie, Nicolantonio Di Benedetto ancora in nerazzurro

Settima conferma in casa Fùtbol Cinco Bisceglie: dopo capitan D’Elia, De Cillis, Simone Di Benedetto, Di Pilato, Tritto e Sinigaglia, arriva quella di Nicolantonio Di Benedetto.

Centrale difensivo classe 1998, Di Benedetto vestirà nerazzurro per la terza stagione consecutiva. Dopo l’inserimento in squadra in occasione della breve (causa sospensione dei campionati regionali dovuta all’emergenza Covid) stagione 2020/21, Di Benedetto si è rivelato pedina fondamentale nello scacchiere di Francesco Tritto a suon di prestazioni convincenti. Per lui anche 2 reti, messe a segno nelle sfide con Futsal Monte Sant’Angelo e Volare Polignano.

Tecnica, freddezza e concentrazione sono i punti di forza del centrale biscegliese, rimasto fuori dagli schemi del trainer nerazzurro nell’ultima parte dello scorso campionato a causa di un infortunio.