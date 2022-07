Star Volley Bisceglie, Annalisa Mileno è il primo volto nuovo nel roster

Un altro elemento di spessore impreziosisce il “puzzle” Star Volley Bisceglie. La società nerofucsia ha definito l’ingaggio della palleggiatrice pescarese Annalisa Mileno (classe 1993, 177 cm). Quello relativo alla “cabina di regìa” è un movimento di mercato significativo per definizione e la dirigenza biscegliese, matricola del prossimo torneo di Serie B2, ha scelto una giocatrice che coniuga qualità, affidabilità, esperienza e carisma.

Mileno ha vestito le maglie di San Gabriele Vasto, Isernia, Aprilia, Manfredonia, Real Volley Napoli, Orsogna, Baronissi in B2 e ha giocato in B1 con Dannunziana Pescara, Manfredonia, Isernia e – nell’ultima annata – Melendugno, squadra che ha sfiorato la promozione in A2.

«Sono davvero entusiasta di far parte del progetto Star Volley Bisceglie e non è una frase di circostanza: ho ricevuto numerosi feedback positivi riguardo la serietà del club e poi mi ha colpito moltissimo la determinazione della dirigenza nel porsi obiettivi specifici attraverso una programmazione chiara» le parole della palleggiatrice abruzzese. «Sono pronta: non vedo l’ora di cominciare e mettermi a lavorare sodo in palestra con una grandissima voglia di soddisfare le aspettative della piazza di Bisceglie. Sono particolarmente carica, consapevole dell’opportunità di togliermi qualche bella soddisfazione insieme alle mie nuove compagne di squadra» ha sottolineato Annalisa Mileno.