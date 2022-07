Anche a Bisceglie la ricerca di 1.000 volontari per lo studio delle interazioni tra salute, agricoltura ed ambiente

Venerdì 22 Luglio alle ore 19.30 presso lo Sporting Club, Strada del Carro 60 a Bisceglie, si terrà la presentazione del progetto S.A.R.A., promosso dalla società Expleo Italia S.p.A.

S.A.R.A. (Salute, Agricoltura, Riconversione Ambientale) è un progetto di ricerca promosso da Expleo Italia S.p.A. Sostenuto dalle A.S.L. pugliesi convenzionate, co-finanziato dalla Regione Puglia e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

S.A.R.A. si ripropone di raccogliere, da 1000 volontari tra i 18 ed i 60 anni, in buona salute e residente in Puglia, dati utili per lo studio e l’analisi delle interazioni tra salute, agricoltura ed ambiente.

L’ Obiettivo è quello di intraprendere un percorso di ricerca olistico per lo studio delle interrelazioni di tre settori (Salute, Ambiente, Agricoltura), non ancora ampiamente indagate a livello internazionale e realizzare un centro di competenza in Puglia volto ad essere uno dei nodi delle infrastrutture di ricerca europee per l’acquisizione e l’interpretazione dei dati negli ambiti di riferimento.

Interverranno:

Prof. Mario Latronico, Responsabile Tecnico scientifico Expleo Italia S.pa.

Dott. Pietro Spadavecchia, Account Manager Expleo Italia S.p.A.

Dott. Leonardo Ricchiuti, Project manager Expleo Italia S.p.A.