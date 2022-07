Filannino è un nuovo giocatore della Diaz

Con un vero e proprio blitz nel giro di poche ore la Diaz ha completato l’operazione che porta a Bisceglie Fabrizio Filannino.

Laterale offensivo, nato a Canosa di Puglia, classe 2001, Filannino ha maturato esperienze importanti con il Cristian Barletta disputando quattro campionati di A2 e due di serie B con un computo complessivo di 20 reti messe a segno. Dati importanti considerando la giovane età e la difficolta della categorie. Nella passata stagione il neo acquisto della Diaz ha giocato in C2 con la maglia della Grimal Barletta, adesso l’approdo nella Città dei Dolmen per tornare ad essere protagonista.

“Ho sposato subito il progetto Diaz – racconta Filannino – perché ha ambizioni cosi come le ho io. Lavorare con un grande allenatore come Leopoldo Capurso ha influito nella scelta di venire a Bisceglie. Lo scorso anno per motivi lavorativi ho giocato in C2, adesso è arrivato il momento di rimettermi in gioco – conclude Filannino – e credo che una squadra come la Diaz sia l’ideale per farlo”.