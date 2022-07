Foday Trawally resta alla Virtus Bisceglie

Seconda conferma nel roster della Virtus Bisceglie, che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato regionale di Prima categoria. Il club biancazzurro potrà ancora contare sulle prestazioni dell’attaccante Foday Trawally, classe 1996. Il centravanti di origini gambiane, in Italia da alcuni anni, è pronto a mettersi nuovamente al servizio di mister Piccarreta e del progetto tecnico Virtus. La sua presenza è un riferimento costante per il gioco offensivo del team: potenza e velocità costituiscono un mix irresistibile di qualità che Trawally ha saputo sfoderare in diverse circostanze, rivelandosi molto utile alla causa biscegliese.

