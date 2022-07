Spina: «Non sarò candidato alle Politiche. Ho preso l’impegno con i biscegliesi di candidarmi a Sindaco»

«Elezioni Politiche il 25 settembre. Alle comunali, a Bisceglie, si voterà a maggio 2023. Molti, amici e non, chi per affetto e chi per neutralizzare la mia candidatura a sindaco con le 16 liste della coalizione “Bisceglie Rinasce” alle comunali di maggio 2023, mi chiedono se sono candidato alle elezioni politiche, visto che nel 2018 presi la percentuale più alta in Puglia con 25 mila voti. Meglio dirlo pubblicamente per evitare altre sollecitazioni: non è una poltrona che interessa i politici che hanno passione; anche come semplice consigliere di opposizione ho dimostrato per 4 anni che si può essere felici per il proprio operato per la città, senza percepire compensi».

Così Francesco Spina chiarisce la sua posizione in vista dell’imminente appuntamento elettorale che non lo vedrà protagonista. Il suo obiettivo, ora più che mai, è quello di tornare a governare da Palazzo San Domenico.

«Ho preso un impegno – scrive – con una larga coalizione e con i cittadini che chiedono di cambiare gli effetti devastanti della Svolta. E nella mia vita ho mantenuto sempre i miei impegni: non sarò candidato alle politiche, ma rimarrò vicino ai miei concittadini come candidato sindaco e, se lo vorranno, come sindaco della rinascita di Bisceglie per i prossimi 5 anni»