“Approvazione progetto fattibilità è significativo passo avanti per nuovo Ospedale del Nord Barese”

“L’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo ospedale del Nord Barese, che sarà realizzato nella nostra Città al confine con Molfetta, rappresenta un significativo passo avanti nelle procedure necessarie per giungere alla realizzazione del nosocomio che potrà dare importanti risposte in tema di cura, assistenza e salute al nostro territorio. Questo è anche il risultato dell’ottimo lavoro compiuto in sinergia con il Comune di Molfetta, unitamente ai consiglieri regionali del territorio, senza campanilismi ma con visione, capacità e lungimiranza per raggiungere obiettivi importanti e comuni. Un esempio di buona politica che guarda all’interesse collettivo e al bene comune. Un ringraziamento alla direttrice della Asl Bt Tiziana Dimatteo, ai tecnici che hanno curato il progetto, tra i quali l’Arch. Giacomo Losapio, con il supporto di Asset e del Dipartimento Salute della Regione Puglia”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

