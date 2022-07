Don Uva Bisceglie, Unione Calcio Bisceglie e Virtus Bisceglie uniti per dare forza ai settori giovanili

Le società Asd Don Uva Calcio 1971, Asd Unione Calcio Bisceglie e FCD Virtus Bisceglie rendono noto un accordo di collaborazione che segna l’inizio di un progetto che vede mettere insieme le forze per offrire ai ragazzi e alle famiglie la migliore esperienza di settore giovanile possibile a Bisceglie.

Pur mantenendo la piena e totale autonomia, societaria e tecnica, le tre realtà si stringono in una partnership che vedrà, a partire già dalla stagione 2022/2023, i settori giovanili consolidati in una programmazione sinergica e congiunta volta a lavorare in parallelo, ottimizzando qualità e quantità delle strutture, con gli stessi obiettivi e un unico coordinamento tecnico generale.

La collaborazione definisce un piano volto alla valorizzazione del territorio attraverso il miglioramento dell’offerta tecnica e professionale dedicata ai ragazzi ed alle famiglie che punta a sostenere le potenzialità ed inclinazioni dei ragazzi attraverso una solida programmazione del futuro basata sul background di esperienze e risultati raggiunti singolarmente dalle società.

L’intento di questo percorso è quello di strutturare un modello importante di crescita, sia dal punto di vista tecnico che sul piano educativo e formativo, dei giovani calciatori del territorio per favorirne le inclinazioni naturali e supportarli verso la maturazione tecnica e il completamento formativo mediante l’individuazione del più idoneo posizionamento di ciascun ragazzo all’interno dei gruppi squadre delle società che parteciperanno ai Campionati Provinciali e Regionali. Per questo il reclutamento dei giovani prospetti, funzionali alla formazione dei gruppi squadra, sarà unificato. Ogni team frutto della collaborazione sarà gestito da staff tecnici qualificati e altamente preparati, coadiuvato da preparatori atletici e dei portieri e fisioterapisti.

Al centro di questa cooperazione sportiva e tecnica ci sono i valori della lealtà sportiva e della tolleranza, la partecipazione ed il fair play, l’aggiornamento professionale dei tecnici, la condivisione delle migliori abilità tecniche e organizzative e una forte collaborazione formativa con le famiglie.

Gli open Day di selezione, che si svolgeranno allo stadio Francesco Di Liddo e al campo Don Uva con inizio alle ore 17.30 secondo il calendario:

– martedì 28 luglio categoria Giovanissimi Under 15 (giovani nati nel 2008-2009) al “Di Liddo”;

– mercoledì 29 luglio categoria Allievi Under 17 (giovani nati nel 2006-2007) al “Di Liddo”;

– mercoledì 29 luglio categoria Juniores/Under 19 (giovani nati nel 2003-2004-2005) al “Don Uva”.