La Festa della Bandiera Blu 2022 a Bisceglie

Bisceglie festeggia la doppia Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla Fee Italia per il secondo anno consecutivo, sia per due tratti di costa sia per l’approdo turistico.

Sul palco per i saluti istituzionali il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, Nicola Rutigliano. A seguire spazio ad uno degli eventi più divertenti dell’Estate in Blu 2022, lo spettacolo “Il Cotto e il Crudo” di e con Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo, prodotto da I Like Puglia a cura del Teatro Pubblico Pugliese.