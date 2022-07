La Star Volley Bisceglie punta forte su Silvia Costantini

Secondo nuovo innesto per l’organico della Star Volley Bisceglie, che parteciperà al prossimo campionato nazionale di Serie B2. Il club, dopo le conferme del capitano Ester Haliti e del libero Elisabetta Todisco e l’ingaggio della palleggiatrice Annalisa Mileno, ha ufficializzato l’accordo con la laterale Silvia Costantini (classe 1992, 180 cm).

Abruzzese, cresciuta nel settore giovanile dell’Antoniana Pescara, Costantini ha vestito anche le maglie di Dannunziana Pescara, Castellana Grotte, Cus Torino, Fenice Libera Virtus Cerignola e Virtus Orsogna, fino all’ultimo biennio vissuto ad Altino, formazione con la quale ha conquistato il salto nel torneo di Serie A2 e giocato nel secondo livello del volley femminile nazionale. Un autentico colpo, quello messo a segno dalla dirigenza nerofucsia, che consentirà al trainer Marcello Sarcinella di contare su un’atleta di categoria superiore.

«Sono super entusiasta di cominciare questa nuova stagione alla Star volley. Il progetto mi ha subito convinta, mi hanno parlato molto bene della società e dell’atmosfera biscegliese» ha commentato la schiacciatrice pescarese, che non disdegna la partecipazione a diverse competizioni di beach volley, peraltro con esiti lusinghieri. «Quanto al campionato, sarà evidentemente difficile, con diverse squadre molto ben attrezzate ma noi, ne sono certa, non saremo da meno! L’importante sarà allenarsi bene in palestra tutti i giorni e dimostrare grande determinazione… Mi sento particolarmente carica in vista del nuovo inizio a Bisceglie» ha concluso Silvia Costantini. L’opera di rafforzamento del team proseguirà con ulteriori annunci nei prossimi giorni.