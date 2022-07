Coronavirus, in Puglia 3.480 contagi e un decesso. Scendono gli attualmente positivi

Ieri in Puglia sono stati effettuati 17.311 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 3.480 casi positivi, così suddivisi: 1.024 in provincia di Bari, 301 nella provincia BAT, 364 in provincia di Brindisi, 385 in provincia di Foggia, 687 in provincia di Lecce, 600 in provincia di Taranto, 101 casi di residenti fuori regione, 18 casi di provincia in definizione. E’ stato registrato 1 decessp.

I casi attualmente positivi sono 71.977; 474 sono le persone ricoverate in area non critica, 17 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 11.985.259 test; 1.370.175 sono i casi positivi; 1.289.259 sono i pazienti guariti; 8.765 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 445.573 nella provincia di Bari; 120.674 nella provincia BAT; 128.972 nella provincia di Brindisi; 195.990 nella provincia di Foggia; 276.723 nella provincia di Lecce; 185.114 nella provincia di Taranto; 12.583 attribuiti a residenti fuori regione; 4.546 di provincia in definizione.