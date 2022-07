Tragedia sfiorata nel bagno del Teatro Mediterraneo: una vetrata precipita su un musicista

In scena, nel magnifico scenario del Teatro Mediterraneo di Bisceglie affacciato sul limpido mare Adriatico, l’opera lirica di Giuseppe Verdi la Traviata. Uno dei 100 tra musicisti e coristi impegnati ha bisogno di andare in bagno. Apre la porta della struttura, ma appena dentro ecco che accade qualcosa di imprevisto e che poteva rendere drammatica una splendida serata estiva: dalla porta si stacca la vetrata utilizzata per far entrare luce all’interno del vano gabinetto e precipita a terra con schegge di vetro che si fiondano ovunque, sfiorando il malcapitato musicista. Qualche centimetro più in là e avremmo raccontato tutta un’altra storia.

E’ accaduto ieri sera, sabato 23 luglio, con il primo appuntamento del cartellone estivo “Controtempo d’autore” organizzato dall’associazione “I fiati” e dalla Fondazione musicale “Biagio Abbate”, inserito anche in quello biscegliese patrocinato dal Comune.

In scena “La traviata“, trasposta in musica da Giuseppe Verdi. Fortunatamente il protagonista di questa incresciosa disavventura ha potuto proseguire lo spettacolo, ma soprattutto potrà ancora raccontare il fatto.