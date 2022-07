Il Bisceglie calcio è pronto per il ritiro di preparazione

Rimettersi al lavoro, cominciare a mettere i primi mattoncini per una stagione che porterà il Bisceglie Calcio a compiere 110 anni di storia, 110 anni da onorare, 110 modi di vivere la maglia nerazzurra, nella speranza di altrettante annate gloriose.

Il Bisceglie Calcio ufficializza le date dei raduni, divisi in due parti: la prima parte avverrà in terra biscegliese, dal primo di agosto fino al 3 di agosto. A metà giornata, il team nerazzurro stellato partirà per Fara San Martino (nella regione dell’Abruzzo in provincia di Chieti). I campi di allenamento sono stati frutto di attenta osservazione da parte del responsabile dell’area tecnica Renzo Ferrante. Mister Francesco Cinque avrà a disposizione un periodo di tempo più lungo (dal 4 agosto al 13 agosto) per testare soprattutto nuovi innesti, i quali saranno sottoposti a diversi test dal punto di vista aerobico. I giocatori saranno ospitati dal suggestivo Hotel del Camerlengo, simbolo di una località soprannominata capitale mondiale della pasta.