La biscegliese Lucia Di Pilato è la nuova Miss Terlizzi Città dei Fiori

Successo di pubblico per la sesta selezione di Miss Italia Puglia che si è tenuta il 23 luglio alle 21, in piazza Cavour, per nominare Miss Terlizzi Città dei fiori che accede assieme alle altre Miss premiate alle finali regionali del concorso più blasonato del mondo giunto alla sua 83’ edizione.

Grazie ad una attenta e prestigiosa giuria composta dal sindaco Michelangelo De Chirico, dall’assessora alla cultura Ornella Rutigliani, da Miss Miluna 1997 Anna Tesoro, dal presidente Proloco Unpli Terlizzi Franco Dello Russo, dall’amministratore unico della New Electricity Lino Falcetta, dal consulente Che Banca Livio De Candia, dal presidente regionale Codacons Puglia Antonio Scalioti, il titolo di Miss Terlizzi Città dei Fiori è andato alla biscegliese Lucia Di Pilato, 25 anni, store manager.

Seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza Giorgia Accettura 18 anni da Bari e dal terzo al sesto posto anche Alessia Pennisi 18 anni da Grumo Appula, Sabrina Romano 28 anni da Bari, Raffaella Zaza 30 anni da Terlizzi, Micaela Magrone 20 anni da Bari conquistano rispettivamente l’accesso alle finali regionali. Diciannove le Miss protagoniste della serata arrivate da tutta Puglia presentate da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Palcoscenico Miss Italia Puglia in onda su Teleregione, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un profondo monologo contro la violenza sulle donne e l’ex Miss ora talentuosa presentatrice Lucy Bello

Ad allietare la serata la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone, Tiziana Loconsole, la frizzante ballerina sosia nazionale di Raffaella Carrà a cui è stato dedicato un tributo, e dal Mudù l’attore comico Emanuele Tartanone con le sue esilaranti incursioni. L’evento, organizzato dalla esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi è stato patrocinato dal Comune di Terlizzi e realizzato in collaborazione con l’agenzia di marketing ed eventi Pubblimedia di Vincenzo Vallarelli e con la Pro Loco Unpli di Terlizzi.

La bellezza delle concorrenti è stata impreziosita dal Défilé di Cloe’ Bijoux e Accessories di Claudia De Scisciolo. Si ringraziano per la preziosa collaborazione tutti gli sponsor locali, la

LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffe’.