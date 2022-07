“La Traviata” al Teatro Mediterraneo di Bisceglie, ha sbagliato chi si è perso questo evento

"La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie "La Traviata" al Teatro Mediterraneo di Bisceglie

Ha aperto il Cartellone Estivo intitolato “CONTROTEMPO D’AUTORE” dell’Associazione I FIATI della Fondazione Musicale “Biagio Abbate”, nella fantastica location del Teatro Mediterraneo l’esecuzione dell’opera lirica in forma di concerto de “LA TRAVIATA” di Giuseppe Verdi.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Bisceglie e rientra nel programma dell’Estate in blu 2022. L’orchestra giovanile della provincia BAT è stata diretta dal Maestro Nadir Garofalo, insieme all’Alter Chorus preparato dal prof. Antonio Allegretta.

L’orchestra giovanile è stata preparata per mezzo del laboratorio orchestrale insieme alle prime parti dell’orchestra della Provincia Bat con i Maestri: Carmine Scarpati (spalla d’orchestra) Clelia Sguera, Paolo Messa, Giuseppe Grassi. Direttore artistico. Benedetto Grillo.

Interpreti: 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑙𝑒𝑛𝑎 𝐺𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜 (𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑉𝑎𝑙𝑒́𝑟𝑦) – 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎 𝐶𝑢𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜 (𝐹𝑙𝑜𝑟𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑣𝑜𝑖𝑥) – 𝑅𝑎𝑓𝑓𝑎𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑖 (𝐴𝑛𝑛𝑖𝑛𝑎) – 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑛𝑖 𝐿𝑒𝑐𝑐𝑒𝑠𝑒 (𝐴𝑙𝑓𝑟𝑒𝑑𝑜 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑜𝑛𝑡) – 𝑃𝑖𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑆𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒 (𝐺𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑜 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑜𝑛𝑡) – 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖 (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒) – 𝑃𝑖𝑒𝑡𝑟𝑜 𝐵𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑟𝑖 (𝐵𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒 𝐷𝑜𝑢𝑝ℎ𝑜𝑙) – 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑍𝑢𝑐𝑐𝑎𝑟𝑖𝑛𝑜 (𝑀𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑑’𝑂𝑏𝑖𝑔𝑛𝑦) – 𝑃𝑎𝑜𝑙𝑜 𝐺𝑎𝑑𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 (𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜).

Lo scenario della location era mozzafiato, il coro strepitoso, l’orchestra fantastica, i cantanti bravissimi. La nota stonata era il poco pubblico per un grande evento con grandissimi artisti di caratura nazionale. L’esecuzione è durata circa 130 minuti comprensiva di una pausa di 20 minuti a metà esecuzione. All’evento con il presidente dell’ass. “I Fiati”, Tommaso Regina, presidente fondazione musicale Biagio Abbate – Avv. Antonio Belsito, erano presenti l’ass. Maria Lorusso e il consigliere Michele De Noia.

La mancanza di pubblico puo’ essere attribuita alla contemporaneità di altri tre eventi in città alla stessa ora (Sporting Club con DIONISIE URBANE 2022 della CompagniAurea di Francesco Sinigaglia – APS; Dolmen della Chianca con NOTTE DI POESIA AL DOLMEN della Pro Loco UNPLI Bisceglie; Hotel Salsello Cerimonia del passaggio del martelletto da Massimo Cassanelli a Francesco Dente).

Nonostante l’opera lirica è il genere più completo e multidisciplinare, in quanto risultato di un insieme di generi artistici quali musica, canto, drammaturgia, rappresentazione scenica, il pubblico della lirica è di età avanzata, istruito e fidelizzato al proprio teatro nel corso del tempo è diventato sempre di più un pubblico di nicchia. Occorre necessariamente frenare questo declino e recuperare le nuove generazioni attivando nuove strategie ed azioni.

I giovani non vanno all’Opera perché ritenuta elitaria, troppo costosa, chiusa nei propri linguaggi e nella tradizione, impegnativa, in quanto presuppone una conoscenza pregressa delle opere per essere comprese. Dunque c’è il timore di non sentirsi a proprio agio, piuttosto che il divertimento e il piacere di seguire uno spettacolo coinvolgente. Una soluzione a questo declino dell’Opera potrebbe essere l’utilizzo della tecnologia per rendere più comprensibile il linguaggio superato dei testi e a tradurre il discorso culturale universale in chiave contemporanea, attraverso l’uso dei sopra-titoli, catturando l’interesse del pubblico più giovane. Per rilanciare l’opera lirica, all’utilizzo dei sopra-titoli, va aggiunta anche una buona comunicazione che deve riguardare non solo il linguaggio ma anche i luoghi. Il web, è ormai noto, non si sostituisce agli strumenti tradizionali ma ne allarga le dimensioni suscitando interesse, curiosità e, perché no, passione. Altro elemento importante è la partecipazione attiva dell’audience attraverso patti di collaborazione tra le istituzioni, i teatri e le comunità.