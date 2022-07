Coronavirus, in Puglia 7.346 contagi e 14 decessi in 24 ore

Ieri in Puglia sono stati effettuati 33.523 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 7.346 casi positivi, così suddivisi: 2.227 in provincia di Bari, 589 nella provincia BAT, 693 in provincia di Brindisi, 888 in provincia di Foggia, 1.554 in provincia di Lecce, 1.193 in provincia di Taranto, 170 casi di residenti fuori regione, 32 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 14 decessi.

I casi attualmente positivi sono 69.093; 488 sono le persone ricoverate in area non critica, 17 sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 12.062.449 test; 1.378.989 sono i casi positivi; 1.301.114 sono i pazienti guariti; 8.782 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 448.228 nella provincia di Bari; 121.402 nella provincia BAT; 129.806 nella provincia di Brindisi; 197.790 nella provincia di Foggia; 278.658 nella provincia di Lecce; 186.468 nella provincia di Taranto; 12.790 attribuiti a residenti fuori regione; 4.585 di provincia in definizione.