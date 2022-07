La Diaz ufficializza l’arrivo del brasiliano Allyson

Comincia con una operazione di spessore la settimana di mercato della Diaz che ufficializza l’ingaggio di Allyson Mendes Amantes.

Universale brasiliano di Rio de Janeiro, classe ’90, Allyson è sbarcato in Europa nel 2016 vestendo la maglia dei portoghesi del Mogadouro (2^ divisione). La stagione successiva doppia esperienza, sempre in terra lusitana, prima con il Viseu 2001 poi seconda parte di stagione col CSSJ, sempre in 2^ divisione. Nel 2018/19 Allyson si trasferisce in Polonia, dove disputa il campionato di serie A con il Ks Acana Orzel, mentre dodici mesi dopo ecco il primo approdo in Italia nella fila del Pro Nissa Futsal in serie B. Il neo acquisto della Diaz nel 2020/21 comincia la stagione con i polacchi del Piast Gliwice (serie A), poi nel corso del mercato di riparazione passa alla Gear Siaz Piazza Armeina (A2). Doppia esperienza anche nella passata stagione con il brasiliano che veste le maglie blasonate di Sporting Altamarca ed Ecocity Genzano.

Adesso l’arrivo in Puglia per vestire la maglia biancorossa e dare il suo contributo al club del presidente Giuseppe Cortellino, “Ho scelto la Diaz perché ho sentito tante cose buone della società – dichiara Allyson – mi hanno fatto vedere un grandissimo progetto per il futuro, oltre alla possibilità di imparare tanto lavorando con un allenatore di grande blasone come mister Capurso. C’è voglia di vincere da parte della società, quello che cercavo – sottolinea il neo acquisto della Diaz – una società seria, un progetto ambizioso, una bella squadra per dimostrare il mio valore insieme ai nuovi compagni e cercare di centrare gli obiettivi della prossima stagione”.