«L’assenza di manutenzioni pubbliche sta condannando Bisceglie al degrado più assoluto». E’ quanto si legge nella nota diffusa dal coordinatore di DifendiAmo Bisceglie, Flavio De Feudis.

«La conferma la dà ogni giorno di più l’amministrazione Angarano – scrive De Feudis – che ogni volta che gli operai del Comune fanno un atto di manutenzione, come la copertura di una buca o la riparazione di una fontana, fa una conferenza stampa con mille fotografie, a riprova dell’eccezionalità nella città degli interventi di semplice e ordinaria manutenzione. Eravamo abituati ad avere le grandi opere pubbliche che hanno trasformato la città e a una costante e ordinaria manutenzione. Oggi dal cimitero, alle piazze e alle fontane pubbliche è sotto gli occhi di tutti l’incuria pubblica. Non si vedono più operai comunali in giro, ma solo gestori di reti private che rompono le stesse strade un giorno sì e l’altro pure, per i loro interessi. Perché non sono stati rinnovati, invece, i contratti con gli operai comunali?

La città è allo sbando e non sarà un selfie a poter mascherare il degrado generalizzato con il pericolo serio che un giorno o l’altro possano cadere alberi in testa alle persone o pezzi di edifici comunali sui cittadini. Davvero vogliamo accontentarci di una striminzita e non puntuale ordinaria amministrazione?»