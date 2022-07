Marcelo Dip resta con i Lions Bisceglie

Una conferma molto attesa dalla piazza. Marcelo Dip giocherà ancora per i Lions Bisceglie. Il pivot italo-argentino, 38 anni compiuti lo scorso 31 gennaio (classe 1984, 205 cm per 105 kg), sarà un punto di riferimento fondamentale per il progetto tecnico di coach Luciano Nunzi.

Proseguirà perciò in nerazzurro la carriera costellata di grandi soddisfazioni con indosso le canotte di Livorno, Ribera, Catanzaro, Gorizia, Recanati, Reggio Calabria, Martina Franca, Pescara, Omegna, Eurobasket Roma, Poderosa Montegranaro, ancora Omegna, Caserta, Matera e Nardò. Dip ha chiuso la regular season 2021-2022 ai Lions con 9.3 punti, 4.5 rimbalzi, 1.6 assists e il 79% ai liberi in 27 minuti medi di impiego sul parquet. Un’annata condotta a livelli altissimi per qualità, presenza, carisma e l’innata capacità di far valere l’esperienza nei momenti più caldi delle partite.

Marcelo Dip è l’ottavo atleta ufficializzato dal club biscegliese per la stagione 2022-23: si aggiunge altri tre riconfermati (il capitano Filiberto Dri, il playmaker Gabriel Dron e l’ala Davide Vavoli) ed a quattro volti nuovi: Matteo Bini, Stefano Borsato, Raphael Chiti e Marco Pieri.