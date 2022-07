Proseguono le operazioni di disinfestazioni e deblattizzazioni, oggi nuovo intervento

Prosegue senza sosta il fitto calendario di disinfestazioni, derattizzazioni e deblattizzazioni del Comune di Bisceglie. Oggi, martedì 26 luglio, dalle ore 23:00 e fino alle ore 05:00 di domani, il territorio comunale sarà sottoposto nuovamente, come avvenuto in questi mesi, a trattamenti di disinfestazione antilarvale, antialare e deblattizzazione.

Si raccomanda ai cittadini di tener ben chiuse porte e finestre e di adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare possibili contaminazioni a persone, animali o derrate alimentari all’esterno delle proprie abitazioni.

Al fine di rendere pienamente efficaci gli interventi, occorre integrare gli stessi con attività di pulizia e disinfestazione da realizzarsi in aree private e nei condomini. Per evitare il proliferare di topi e insetti è necessaria la collaborazione responsabile di tutti. È altresì fondamentale che non si abbandoni spazzatura in strada e si conferiscano i rifiuti correttamente differenziati, osservando scrupolosamente giorni e orari.