Teatro Mediterraneo, “Da che pulpito vien la predica”

“Da che pulpito vien la predica. È proprio il caso di dirlo. È opportuno ricordare al Consigliere Spina che il teatro Mediterraneo sotto la sua Amministrazione non era neanche provvisto di agibilità per ospitare eventi con pubblico numeroso. È stata infatti la nostra Amministrazione, fungendo da cabina di regia tra tutti i soggetti deputati a partecipare alla commissione di pubblico spettacolo e recependo le prescrizioni dei vigili del fuoco e della Asl, a provvedere sin dal 2019 alla realizzazione di interventi di adeguamento atti a rendere agibile la struttura per una capienza di pubblico di circa 750 posti e, di conseguenza, a garantire la piena sicurezza degli spettatori e degli artisti. Abbiamo così risolto un problema atavico riportando nell’alveo della regolarità l’utilizzo della struttura. Chi ha invece usato per anni impropriamente la struttura non può dare lezioni a nessuno”. Lo dichiara l’Assessore Comunale Gianni Naglieri.

Argomenti