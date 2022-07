Bisceglie confermata tra le Spighe Verdi, è tra le 7 città in Italia ad avere anche la doppia Bandiera Blu

Bisceglie ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento Spighe Verdi assegnato dalla FEE Italia – Foundation for Environmental Education – e da Confagricoltura, confermandosi nello stretto novero di 63 Città in Italia a potersene fregiare, delle quali solo 8 in Puglia e due nella provincia di Barletta Andria Trani.

Spighe Verdi è un programma nazionale della FEE, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità con attenzione alla sostenibilità.

Tra gli indicatori presi in considerazione l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura, la qualità dell’offerta turistica, l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata.

“La conferma di questo autorevole riconoscimento è la dimostrazione del buon operato della nostra Amministrazione nella tutela dell’ambiente, nella promozione di politiche che valorizzino il territorio e prediligano la sostenibilità ambientale”, ha sottolineato il Sindaco Angarano. “Precisi obiettivi che ci eravamo posti e stiamo rispettando, con competenza e impegno. Siamo orgogliosi di essere tra le sole 27 Città in Italia a detenere sia la bandiera blu sia la bandiera Spighe Verdi. E siamo tra le sole 7 Città in tutta Italia, unico Comune in Puglia, a far parte delle Spighe Verdi 2022 e contemporaneamente a detenere la doppia bandiera Blu, sia per le spiagge sia per il porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi. È un onore che la nostra Città primeggi in Italia in temi così importanti che rappresentano anche una preziosa opportunità per promuovere l’immagine di Bisceglie”.

“È il terzo anno consecutivo che ci fregiamo di un valore di eccellenza che fa il pari con la bandiera blu, portando Bisceglie ad assurgere ad un ruolo mai avuto prima, di capofila per le tematiche ambientali, sia inerenti alla costa che alla realtà rurale e all’agricoltura. Siatene orgogliosi, cari biscegliesi. Siamo nella storia”, ha commentato Gianni Naglieri, Assessore comunale con deleghe a igiene e sviluppo urbano sostenibile, ambiente e mobilità sostenibile, marketing territoriale.