Entra nel vivo il calendario degli eventi per il centenario di fondazione della Congregazione e dell’Opera don Uva

Ad agosto entra nel vivo il calendario degli eventi per il Centenario di fondazione della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza e dell’Opera Don Uva.

Si comincia venerdì 5 agosto prossimo: per la rassegna “Libridamare” del Circolo dei Lettori, a Bisceglie, presso il Chiostro degli Agostiniani – Museo Don Uva – Gabriella La Rovere, “Francisco”, pièce teatrale – Il dolore maestro.

L’evento culturale precede il fatidico appuntamento di mercoledì 10 agosto, la storica giornata del Centenario. Alle ore 11, presso il Tempio di San Giuseppe – Opera Don Uva, a Bisceglie, è in programma una Concelebrazione eucaristica, presieduta da S.E.R. Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria.

Dalle celebrazioni religiose alla cultura: il 29 agosto, alle 20,30, a Bisceglie, presso il piazzale del Tempio di San Giuseppe, dopo il successo dello scorso anno, si ripete l’appuntamento con la serata finale del Festival nazionale “Libri nel Borgo antico”, che chiuderà, appunto, nel nome di Don Uva.

Il 9 settembre, alle ore 9,30, sempre a Bisceglie, presso il Salone dei Congressi dell’Opera Don Uva, si svolgerà un convegno caratterizzato da illustri relatori, sul tema “Guardare verso l’alto, guardare verso l’altro: L’ispirazione di Don Uva alla luce del magistero di Papa Francesco. La misericordia nella dottrina sociale della chiesa”.

Il giorno successivo, sabato 10 settembre, alle 20,30, riflettori puntati sull’imponente palcoscenico che sarà allestito sul Piazzale del Tempio di S. Giuseppe per il “Premio Don Uva 2022”. Il prestigioso evento, dopo la riuscitissima prima edizione, realizzata lo scorso anno in Piazza Duomo, a Trani, approda all’Opera Don Uva in occasione del Centenario di fondazione.

Nella mattina del 13 settembre, a Bisceglie, in occasione del Pio Transito di Don Uva, è in programma una concelebrazione eucaristica presso il Tempio di San Giuseppe.

Il 21 settembre, alle ore 16, sempre a Bisceglie, presso il Salone dei Congressi dell’Opera Don Uva, in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, si svolgerà un convegno, a cura di “Dementia Friendly” Bisceglie.

Ad Universo Salute Basilicata spetta poi il compito di ospitare uno degli eventi conclusivi del Centenario: giovedì 1 dicembre, alle ore 18, presso il Teatro Stabile di Potenza, è in programma un talk-show TV caratterizzato dalla partecipazione di personaggi di spicco del panorama istituzionale, culturale ed artistico.

Infine, nel periodo prenatalizio (data da definire), il Tempio San Giuseppe, a Bisceglie, ospiterà un importante evento celebrativo, tra musica e cultura, per concludere degnamente l’anno del Centenario.