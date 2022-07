Il bomber Roberto Pellegrini è della Virtus Bisceglie

Un goleador puro per irrobustire l’organico e dare un senso più spiccatamente offensivo al progetto tecnico di mister Piccarreta. La Virtus Bisceglie ha tesserato l’attaccante Roberto Pellegrini, classe 1993: uomo d’area che si è messo in luce nell’ultima annata con la maglia della Ruvese, realizzando ben 18 reti.

«Avevo voglia di un cambiamento e bisogno nuovi stimoli. La Virtus Bisceglie mi ha offerto questa opportunità ed ho accettato volentieri, senza indugiare troppo» ha spiegato il 29enne centravanti ruvese. «Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni di squadra e lavorare insieme a loro per ottenere il massimo nella prossima stagione in Prima categoria. Darò tutto me stesso, come sempre».

L’innesto di Roberto Pellegrini segue in ordine di tempo le conferme del capitano Davide Tommasi, dell’attaccante Foday Trawally e del fantasista Mattia Di Franco.