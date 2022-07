«No alla chiusura degli uffici del Giudice di pace a Bisceglie nel mese di agosto»

«Questa mattina giungono notizie di disposizioni di servizio dell’amministrazione Comunale di Bisceglie, che comporterebbero la chiusura del Giudice di Pace in città nel mese di agosto e un rallentamento delle attività dello stesso dal 1 settembre».

A lanciare l’allarme è il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Intervenga subito il Sindaco – scrive Spina – per garantire il funzionamento e la continuità del servizio nel mese di agosto e la normale e regolare attività da settembre in poi. Come si sa il Giudice di Pace di Bisceglie fu soppresso nel 2013, durante la parentesi commissariale comunale e successivamente si riuscì a recuperarlo dopo le nuove elezioni del 2013, garantendo personale comunale e uffici comunali all’istituzione giudiziaria del Giudice di Pace, che sotto l’egida del Tribunale di Trani continua a essere a tutt’oggi un importante riferimento istituzionale e giudiziario del territorio. Con questi provvedimenti comunali, ora, rischiamo non solo di compromettere un servizio giudiziario importante per i cittadini e gli avvocati, ma anche che si torni a parlare presto di soppressione dell’importante istituzione della città».