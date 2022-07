Borgo delle Meraviglie, venerdì 29 luglio si inaugura la terza edizione

Mancano ormai poche ore all’inaugurazione, prevista per venerdì 29 luglio, della terza edizione de Il Borgo delle Meraviglie e nelle vie del centro storico fervono i preparativi di chi si sta dando da fare per allestire e abbellire i locali messi gratuitamente a disposizione dall’organizzazione dell’evento. L’iniziativa promossa da GAL – Ponte Lama, Confcommercio Bisceglie e Associazione Borgo Antico, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, permetterà anche questa estate la riapertura di diversi locali del centro storico cittadino precedentemente chiusi, che per due mesi, fino al 15 settembre, ospiteranno nuove iniziative commerciali, artigianali, imprenditoriali e culturali. Una via del commercio, in via Cardinale Dell’Olio fino a Piazza Duomo, per far rivivere quella zona di Bisceglie che in passato ha rappresentato un centro nevralgico per lo sviluppo della città.

L’inaugurazione del percorso espositivo avverrà alle ore 20 in via Cardinale Dell’Olio, alla presenza degli organizzatori e delle istituzioni cittadine.

Il Borgo delle Meraviglie, per il terzo anno consecutivo, si presenta quindi come una sfida collettiva che coinvolge tutti i cittadini e che ha l’ambizioso obiettivo di rendere il centro storico di Bisceglie un luogo di sperimentazione per il rilancio delle attività economiche, sociali e culturali della città. I suggerimenti e le idee raccolti nel corso degli ultimi due anni sono serviti per rendere ancora migliore l’esperienza per esercenti e visitatori.

Nel corso dei due mesi di svolgimento del Borgo delle Meraviglie, sono previste anche delle visite guidate domenicali con speciali itinerari alla scoperta delle bellezze del centro storico biscegliese, a cura della dott.ssa Irene Frisari. Saranno inoltre organizzati laboratori per adulti e bambini. Il calendario completo degli eventi sarà comunicato nei prossimi giorni.