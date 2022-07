Sportilia, il libero Laura Luzzi inaugura il capitolo conferme

Sulla sua maglia da gioco campeggia il numero 1 e Sportilia ha deciso di inaugurare proprio con lei le comunicazioni relative al roster che sarà al via del campionato di B2 per il secondo anno di fila. Laura Luzzi, libero classe 1993, si accinge ad approcciare con rinnovato entusiasmo la stagione 2022/23, quinta consecutiva alle dipendenze di coach Nicola Nuzzi. Per la giocatrice andriese è una conferma più che meritata alla luce del valido contributo in termini tecnici offerto nell’anno del noviziato sul proscenio nazionale, consolidato dai valori (passione, attaccamento alla maglia e spirito di squadra) che la collocano tra le figure cardine del gruppo, dentro e fuori il rettangolo di gioco.

“Sono felicissima di poter continuare il mio percorso con Sportilia – esordisce Luzzi – . Non vedo l’ora di tornare in campo e di ritrovare le mie compagne di squadra con la speranza di affrontare il campionato facendo leva sulla medesima grinta e sulla fame di vittoria che abbiamo evidenziato nella seconda parte della scorsa stagione. Siamo consapevoli che il livello potrebbe essere più alto, ma tale aspetto ci servirà da stimolo per lavorare e per crescere in palestra fin dalla preparazione, tutte unite per lo stesso obiettivo. Qui a Bisceglie mi sento davvero a casa, ho ancora tanta voglia di mettermi in gioco e di migliorare insieme al resto della squadra”.