Tre Santi Martiri, ecco la festa patronale di Bisceglie. Tutti gli eventi

Svelato il programma definitivo della festa patronale 2022 di Bisceglie in onore dei Tre Santi Martiri Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone nella città di Bisceglie.

ECCO IL PROGRAMMA DELLA FESTA

Venerdi 5 Agosto 2022

Ore 19.00 Mercato delle eccellenze autontiche del territorio , degustazione e vendita dall’agroalimentare allartigianato , a cura del Gal Ponte Lama presso Pizza San Francesco Ore 19.00 Parata di presentazione delle nove squadre partecipanti ala Sesta edizione del tradizionale ” Palio della Quercia ” la gara del rioni della città in onore del Santi Patron organizzato dall’Ass . Schára Odv presso Pizza Vittorio Emanuele e Waterfront

Ore 20.00 Inizio della gara

Ore 21.00 Premiazioni e a seguire posizionamento di una immagine dei Santi da parte delle squadre coinvolte sullisolotto del porto

Ore 21.00 Spettacolo musicale itinerante nel centro città a cura della Street band ” Routego Molfetta

Sabato 6 Agosto 2022

Ore 9.00 Giro della Bassa musica ” L’armonia Città di Molfetta per le strade del quartiere Seminario / Cso Umberto

Ore 12.30 Pranzo solidale in collaborazione con la Caritas cittadina presso ” Vecchio Segherie Mastrototaro con & sostegno e la solidarietà delle attivita commerciali della città

Ore 17.30 Visite guidate nel centro storico ” Le edicole votive ai Santi Patroni ” a cura della guida turistica Arch . Giovanni Di Liddo – info e prenotazioni Pro Loco – Bisceglie

Ore 19.00 Mercato delle eccellenze autentiche del territorio , degustazione e vendita dall’agroalimentare e dell’artigianato , a cura del Gal Ponte Lama presso Pizza San Francesco Ore 19.00 in Concattedrale – Celebrazione Eucaristica

Ore 20.30 Traslazione del quadro delle Sacre Immagini presso il trono allestito al Teatro Garibaldi accompagnato dalla Banda musicale ” Biagio Abbate – Bisceglie

Avvio dalla Concattedrale Largo San Donato Pzza Duomo Via Card Dell’Olio Via G. Frisari , Via Trento , rampa Schinosa Via La Marina , Largo Cad . Corazzata Roma , Pzza VI Emanuele Il lato nord Via G. Marconi.

Apertura del festeggiamenti al suono della storica sirena e delle campane a distesa dell’intera città Fragorosa diana pirotecnica , della ditta ” Pirotecnia ” di Roberto Mangislardo – Trani

A seguire deposizione corona d’alloro presso il Monumento al Caduti in Pizza Vitt Emanuele I Ore 21.00 Spettacolo musicale itinerante nel centro citta , Street band ” Routegg – Molfetta Ore 21.30 Spettacolo musicale dell’orchestra pop – sinfonica Fa Mi Fa Re ” , diretta dal M Domenico de Musso presso la cassa armonica in Piazza Margherita di Savoia

Domenica 7 Agosto 2022

Ore 7.00-8.00-9.00-10.00-11.00-12.00 in Concattedrale – Celebrazioni Eucaristiche

Ore 9.00 Giro della Bassa musica ” L’armonia Ca di Molfetta per le strade del quartiere Sant’Andrea / San Silvestro

Ore 9.00 Lancio bombe carta della ditta ” Pirotecnia ” di Roberto Mangiardo – Trani

Ore 10.00 Matinée musicale – Orchestra ” Biagio Abbate Città di Bisceglie , diretta dal Benedetto Grilio presso Pizza Vittorio Emanuele lato profumeria ” Sode 327

Ore 17.00 Visite guidate nel centro storico Le edicole votive al Santi Patroni a cura della guida turistica Arch . Giovanni Di Liddo – info e prenotazioni Pro Loco – Bisceglie Ore 18.00 in Concattedrale Solenne Pontificale presieduto da Mons . Leonardo D’Ascenzo Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie

Ore 19.30 Solenne Processione del Busti Reliquiari argentei dei SS. Martiri Mauro Vescovo , Sergio Pantaleo.

Avvio dalla Concattedrale , preceduta dalla Bassa musica ” L’armonia Città di Molfetta lungo il seguente percorso : Largo San Donato , Pzza Duomo , Via Card Delrolo Via G. Frisan Via Trento , Via Trieste , Via Cristoforo Colombo , pzza Castello via Dante Alighieri, Via M. R. Imbriani, Pzza Margherita di Savoia, Via G. Marconi , Pzza Vitt . Emanuele I. Via G. Marconi Via Card Dell’ olio, Via G. Frisari , Via A Perotti , Pzza Duomo, Largo San Donato, Concattedrale , con accompagnamento del Complesso Bandistico ” Santa Cecila della Città di Molfetta Ore 20.00 Esposizione fotografica ” Passo ad opera di Domenico Tattoli presso Pzza Vitt. Emanuele Bato Palazzuolo)

Ore 21.00 Spettacolo musicale dell Orchestra ” Biagio Abbate Citta di Bisceglie diretta dal M ‘ Benedetto Gio presso la cassa armonica in Pizza Margherita di Savoia

Ore 23.30 Spettacolo pirotecnico – molo di ponente della Premiata Ditta Protecnica Pannella St Ponte ( Br )

Lunedi 8 Agosto 2022

Ore 9.00-19.00-21.00 in Concattedrale Celebrazioni Eucaristiche

Ore 9.00 Giro dela Bassa musica ” L’ armonia Città di Molfetta per le strade del quartiere San Pietro / Sant’Agostino

Ore 19.00 Show Cooking in Pizza Vittorio Emanuele Il Palazzuolo delAss Pasticcerie Storiche Bocegiesi sospiro di Bisceglie laboratorio di preparazione del dolce tipico biscegliese

Ore 21.00 Spettacolo musica le Fantasia d’Estate presso la cassa armonica in P.zza Margherita di Savola del coro Polifonico ” New Chorus ” -Bisceglie , diretto dal M Marzia Pedone , al pianoforte : M Emanuele Petruzzella Le esibizioni musicali saranno intervallate da poesie di noti autori biscegles

Ore 22,00 Spettacolo di musica leggera con il gruppo Fantasia Musicale – Bisceglie , presso Via La Spiaggia

Ore 22.30 Ritiro del quadro delle Sacre immagini , dal trono allestito al Teatro Garibaldi , accompagnato dalla Banda musicale “Biagio Abbate ” -Bisceglie , percorrendo le seguenti vie . Pzza Margherita di Savola Via M M.R. Imbriani,Pizza Vitt Emanuele lato Nordi via G. Marconi Via Card . Del’Olio, Pzza Duomo Largo San Donato Concattedrale

Ore 23.30 Spettacolo pirotecnico- molo di ponente della Premiata Ditta ” L’artificiosa del FD Candia Sassano (Sa)