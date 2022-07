Aggiornamento / Incidente sulla 16 all’uscita Trani Sud: una ragazza di Bisceglie è morta, l’altra in gravi condizioni

Incidente mortale a Trani Sud

Una serata fuori casa, una nottata estiva come tante, finita in tragedia. L’ennesima tragedia sulle strade pugliesi, la seconda in pochi giorni a Trani. A perdere la vita è una giovanissima ragazza di Bisceglie, classe 2000, in compagnia di un’altra ragazza sempre biscegliese di 21 anni, a bordo di una Nissan Pixo. Viaggiavano sulla 16 bis direzione Bari, rientravano a casa. All’altezza dell’uscita Trani Sud hanno perso il controllo del mezzo finendo prima sull’isola di traffico che ha fatto per l’auto un effetto trampolino verso la scarpata sottostante la rampa d’accesso.

L’autovettura si è ribaltata finendo tra gli alberi riducendosi ad un catorcio. La 20enne è stata sbalzata dall’abitacolo e per lei non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto tra le 4 e le 4.30. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco date le condizioni del mezzo e le difficili operazioni di soccorso, il 118 ed i carabinieri. Il passeggero in compagnia della vittima è stato soccorso sul posto e trasportato d’urgenza al Bonomo di Andria, non si conoscono al momento le sue condizioni. L’auto è stata recuperata dai mezzi di soccorso alle ore 9, ora in cui è stata riaperta al traffico la rampa d’accesso alla 16 direzione Bari da Trani sud.