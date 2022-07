E’ morto a Ricccione il noto chirurgo biscegliese Maurizio Battaglino

La notizia è stata diffusa da alcuni quotidiani online della riviera romagnola, ma in pochi minuti è arrivata sino a Bisceglie, città che aveva dato i natali a Maurizio Battaglino, noto ortopedico specializzato in chirurgia della mano e ortopedia legale. Il medico questa mattina è stato colpito da infarto ed è morto improvvisamente a Riccione.

Il sito internet “Chiamami città, l’informazione online di Rimini e provincia” ha scritto: «Battaglino era originario di Bisceglie in provincia di Barletta-Andria-Trani, nipote di Franco per molti anni procuratore capo del tribunale di Rimini. Tornava spesso nelle sua amata Puglia, mentre nella Perva Verde era conosciuto e stimato da tutti. Fra i primi a esprimere il suo cordoglio sui social, l’avvocato Alessandro Petrillo: “Addio Maurizio Battaglino fratellone buono e generoso. Riposa in pace con i giusti nella Grazia di Dio. Hai donato te stesso agli altri dedicando la Tua vita al prossimo. Ti porterò nel cuore e nella mente per sempre”».

Certamente anche a Bisceglie i suoi amici lo ricorderanno sempre con affetto.