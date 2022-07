Incidente sulla 16 all’uscita Trani Sud all’alba: una ragazza è morta, l’altra in gravi condizioni

Altro sangue sulle strade, all’alba ha perso la vita una ragazza in seguito ad un incidente avvenuto all’uscita Trani Sud. L’auto sulla quale viaggiava in compagnia di un’altra ragazza in fase di uscita dalla 16 bis è finita sull’isola di traffico prima di “saltare” il guard rail e rovinare nella scarpata sottostante la rampa. Per una ragazza non c’è stato nulla da fare, mentre l’altra è stata soccorsa e trasportata in Ospedale ad Andria. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118. La rampa d’accesso direzione Bari è stata chiusa.

Da una prima ricostruzione, in attesa di conferme ufficiali, sembrerebbe che la vittima sia una ragazza di Bisceglie. Appena possibile ulteriori dettagli.