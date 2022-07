Margherita Losavio, un altro tassello per il mosaico Star Volley Bisceglie

Un’aggiunta giovane e di rilievo per l’organico della Star Volley Bisceglie. La compagine affidata al tecnico Marcello Sarcinella potrà avvalersi delle prestazioni di Margherita Losavio, palleggiatrice classe 2001 (173 cm) il cui apporto sarà prezioso nel contesto di un torneo di Serie B2 lungo, nel quale diverrà indispensabile poter contare su rotazioni quanto più ampie possibili.

Originaria di Putignano, Losavio ha compiuto la trafila nel vivaio della compagine della sua città, vivendo in seguito due stagioni importanti sotto il profilo formativo a Noci in B2 prima dell’esperienza in C con la maglia di Acquaviva (20-21).

«Sono molto contenta della chiamata ricevuta dalla Star Volley e della fiducia che è stata riposta in me» ha commentato la 21enne. «Tornerò a giocare in un campionato di serie B2 e in un girone che si preannuncia molto competitivo: un’occasione preziosa per continuare a crescere, grazie al supporto di uno staff qualificato e di compagne più esperte dalle quali spero di poter imparare il più possibile. Cerco il riscatto da me stessa e ho colto questa opportunità con l’intento di mettermi alla prova. Ringrazio la società e confido di non deludere le aspettative della dirigenza».

L’innesto di Margherita Losavio segue le conferme dell’opposto Ester Haliti (capitano della squadra), del libero Elisabetta Todisco e della centrale Stefania Padula e gli ingaggi della palleggiatrice Annalisa Mileno, della laterale Silvia Costantini e della centrale Charsline Mantovani.