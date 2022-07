Torna la Sagra delle Grotte di Santa Croce

Gli scout biscegliesi del gruppo presieduto da Mimmo Rana organizzano per la ventiquattresima edizione la Sagra delle Grotte di Santa Croce, evento che unisce natura, buon cibo e divertimento. Dal 17 al 21 agosto, dalle ore 17 alle 23 sarà possibile visitare il sito archeologico di rilevanza internazionale, sede dell’uomo del Paleolitico e del Neolitico, dove è stato ritrovato un esemplare – unico in Europa – di un femore appartenente alla specie di Neanderthal. Ad accompagnare i visitatori ci saranno le giovani guide scout.

L’appuntamento estivo, che nel corso delle edizioni ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini e turisti, si rinnova con particolare entusiasmo da parte degli organizzatori grazie alla riapertura delle grotte dopo dieci anni di chiusura forzata per effettuare i lavori di sicurezza, anni in cui il gruppo scout si è impegnato con tenacia per superare il faticoso iter burocratico. Sarà dunque una grande festa.

Insieme ai promotori ci saranno anche altre realtà del territorio: la Nuova Accademia Orfeo di Vanna Sasso cui è affidata l’animazione musicale delle serate, l’associazione trekking astrofili Phisis che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle stelle, la società Cavallaro che organizzerà una gara di mountain bike nella lama di Santa Croce e, infine, Pizza e Friggi con le sue degustazioni.