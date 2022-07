Bisceglie calcio, ufficiali gli acquisti di Tarolli e Stefanini

Comincia a prendere forma la rosa del Bisceglie Calcio: dopo gli acquisti di Fanelli, De Vivo, Consolazio, Stele, Paolillo e Grumo ecco che si uniscono al team il portiere Stefano Tarolli e il trequartista Orazio Antonio Stefanini.

IL PROFILO DI STEFANO TAROLLI

Nato a Foggia nel 1997, nella stagione 2022/2023 dovrà difendere i pali del Bisceglie Calcio. Ha mosso i suoi primi passi nelle giovanili del Lanciano per poi approdare a Foggia, Piacenza, Manfredonia e Francavilla. Nelle ultime tre stagioni ha vestito le maglie di Trinitapoli, Arezzo e Fidelis Andria. Numeri importanti per il portiere foggiano, 71 presenze complessive (di cui 6 in serie B con il Foggia) di cui 20 concluse a porta inviolata.

IL PROFILO DI ORAZIO ANTONIO STEFANINI

Nato a Torino nel 1991, rappresenta un grande innesto per zona offensiva del team di mister Francesco Cinque. Giocatore molto duttile e versatile, può giocare come trequartista dietro gli attaccanti e su entrambe le fasce. Nell’ultima stagione ha giocato 21 partite con Trinitapoli, segnando 13 reti.