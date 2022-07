Colpo di mercato, Antonio Monopoli è della Virtus Bisceglie

Difesa e centrocampo. Un ampio ventaglio di possibilità di impiego per mister Piccarreta ma soprattutto un rinforzo di livello notevolmente superiore alla Prima categoria. Antonio Monopoli è un calciatore della Virtus Bisceglie: la società biancazzurra si è assicurata le prestazioni del calciatore classe 1992, protagonista nelle ultime sei stagioni dell’esaltante percorso del Borgorosso Molfetta fino al torneo di Eccellenza, nel quale il biscegliese ha saputo fornire un ottimo contributo alla causa.

«Sono felice ed entusiasta di tornare a giocare a Bisceglie dopo tanti anni, non vedo l’ora di iniziare e mettermi a disposizione di tutto l’ambiente Virtus» ha commentato Antonio Monopoli. «Di fatto questa nuova avventura è una bella scommessa, voglio inserirmi in fretta per entrare a far parte di questa squadra al 100%. Sono profondamente convinto del fatto che i risultati si raggiungano per buona parte grazie alla forza del gruppo e credo che lo staff e l’organizzazione che Andrea Montrone ha messo su in questo arco temporale sia ormai coeso e all’altezza per “farci davvero divertire” quest’anno» ha sottolineato.

L’ingaggio di Antonio Monopoli si aggiunge alle conferme del capitano Davide Tommasi, degli attaccanti Foday Trawally e Giovanni Binetti e del fantasista Mattia Di Franco oltre all’innesto del centravanti Roberto Pellegrini.