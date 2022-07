Piergiorgio Odifreddi, Valentina Pigmei e Raffaele Scarimboli al festival “42 gradi, idee sostenibili”

Ultima giornata a Bisceglie per il festival 42 gradi, idee sostenibili, organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro, Linea d’Onda e sistemaGaribaldi con il sostegno del consorzio nazionale Rilegno e la collaborazione di Ance, Doc/Famila, Manzi Marmi, Mastrototaro Food&Wood, Pedone Working, Tersan e la complicità del Club Cultura di Confindustria con la direzione condivisa da Mario Tozzi, Carlo Bruni, Mauro Mastrototaro e Viviana Peloso.

Domenica 31 luglio alle ore 19.00, Vecchie Segherie Mastrototaro, appuntamento con Il valore dell’acqua, una conversazione con Valentina Pigmei e Raffaele Scarimboli. Viviamo su di un pianeta che, per l’enorme prevalenza d’acqua, dovremmo chiamare Oceano piuttosto che Terra, eppure, paradossalmente, ci dirigiamo a capofitto verso una straordinaria crisi idrica. Alle ore 21.00 replica di Totò degli alberi (al Seminario) e alle ore 21.30, sui quarantaduescalini di via Porto, finale affidato al matematico Piergiorgio Odifreddi che parlerà di Cose dell’altro mondo e cioè di quanto rischiamo e di quanto la scienza e la cultura siano essenziali per mettere un po’ a posto questo mondo in subbuglio. Intanto, come se non bastasse, dalle ore 18,00 alle 21,00, nell’ex cimitero seicentesco della Chiesa del Purgatorio, sarà possibile vedere l’esito del laboratorio condotto da Antonio Catalano, Il Giardino degli angeli Chiassosi, con Zonaeffe, nell’ambito del progetto “Spazi di Prossimità” della Regione Puglia.

Tutti gli appuntamenti (fatta eccezione per Totò degli alberi) sono ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti disponibili per informazioni www.42gradi.com e info.42gradi@gmail.com