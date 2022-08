E’ il giorno di “Davvero Bisceglie” con Vittorio Fata Sindaco

La coalizione Davvero Bisceglie con Vittorio Fata Sindaco si presenterà alla città lunedì 1° agosto, alle ore 20, nel corso di un evento pubblico al Lido Salsello, in via Vito Siciliani, 41.

I referenti delle otto liste che hanno già aderito allo schieramento civico in supporto alla candidatura di Vittorio Fata illustreranno alcuni temi che saranno in seguito parte integrante del programma amministrativo: i rappresentanti dei movimenti “Un Sindaco per bene”, “Bisceglie – La tradizione”, “Qui Bisceglie” e “Bisceglie illuminata”, affiancati a Partito Democratico, Italia Viva, Con Bisceglie e Sinistra italiana, hanno costituito una coalizione ampia, forte, dinamica, al lavoro per proiettare Bisceglie nel futuro grazie alla guida autorevole di Vittorio Fata.

«La porta, naturalmente, resta aperta ad ulteriori ingressi» ha tenuto ad evidenziare il candidato Sindaco Vittorio Fata. «L’interlocuzione già avviata con diversi altri gruppi, movimenti e forze politiche è di buon auspicio per un imminente allargamento di questa squadra che ha in mente un chiaro progetto di governo per la città. Rivolgo ai cittadini un invito a partecipare all’evento di lunedì 1° agosto per ascoltare le nostre proposte e meglio comprendere su quale piattaforma di idee intendiamo dar vita ad un piano amministrativo per Bisceglie, che merita sicuramente di più».

L’incontro sarà impreziosito dalla presenza di alcuni graditi ospiti, dall’onorevole Francesco Boccia a diversi Sindaci ed amministratori del territorio.