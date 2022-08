Michele Agostinetto, dal Veneto in Puglia a piedi malgrado la sclerosi multipla. Le interviste

Dal Veneto in Puglia a piedi malgrado la sclerosi multipla Dal Veneto in Puglia a piedi malgrado la sclerosi multipla Dal Veneto in Puglia a piedi malgrado la sclerosi multipla

«Da Valdobbiadene, in Veneto, a Santa Maria di Leuca a piedi malgrado la sclerosi multipla per dare un messaggio a chi si trova in una situazione analoga alla sua: mai arrendersi davanti alle difficoltà. Ieri è stato un vero onore per tutti noi e la nostra Comunità accogliere al porto turistico di Bisceglie Michele Agostinetto, che ha fatto tappa nella nostra Città nel suo strepitoso Un viaggio da Sclero».

Così il Sindaco Angelantonio Angarano.

«Un ammirevole esempio – ha proseguito – di straordinaria tenacia, forza di volontà, sensibilità, ottimismo e amore per la vita. Grazie per essere passato da Bisceglie, Michele, e per averci trasmesso il tuo messaggio di speranza, balsamo per alleviare il dolore di chi soffre e sprono per reagire alle difficoltà della vita. Il tuo cammino ora è anche il nostro cammino. Facciamo tutti il tifo per te. Buon proseguimento di viaggio, super Michele!».

close Play "> Michele Agostinetto, dal Veneto in Puglia a piedi malgrado la sclerosi multipla