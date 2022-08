Tennis, la Rappresentativa della Bat nella sede della Provincia. Bisceglie c’è

Il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, avv. Bernardo Lodispoto, ha ricevuto presso l’Ufficio di Presidenza la Rappresentativa Provinciale della BAT che si è qualificata per le finali del Campionato Nazionale “Coppa delle Province 2022”, in programma presso il Centro Federale di Paderno del Grappa (TV) dal 31 luglio al 5 agosto e che assegnerà il titolo di Campione d’Italia di categoria.

Si tratta della formazione composta dai più promettenti tennisti provenienti dai Circoli tennistici della Bat che si confronterà tra le migliori 8 rappresentative provinciali d’Italia, tra le quali spiccano quelle di Roma, Milano, Torino, Rimini, Ravenna e Avellino: una grande soddisfazione per tutto il territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani, che il Presidente Lodispoto ha voluto condividere insieme a tutta la squadra. Fanno parte del team gli atleti Michele Piazzolla, Andrea Binetti, Christian De Sandoli, Edoardo Barnaba e Giulio Filannino del Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta, Ginevra Capurso, Francesco Di Benedetto e Carlotta Sciancalepore dello Sporting Tennis Club di Bisceglie, Chiara Metta, Raffaella Azzollini e Salvatore Azzollini del Tennis Club Trani, Stefano Dicataldo e Ruggiero Napoletano del Tennis Club Village Mennea Barletta; i Capitani sono i Tecnici Nazionali Domenico Altomare e Vito Campanella.

La Squadra è stata accompagnata presso la Provincia da una delegazione di Dirigenti della Federazione Italiana Tennis composta dal Dott. Isidoro Alvisi (Vice Presidente della FIT), dal Dott. Fulvio Borgia (Consigliere Regionale FIT) e dal Dott. Massimo Di Muro (Delegato Provinciale BAT della FIT).

«Accolgo con grande orgoglio questi giovani talenti dello sport che sicuramente terranno alto il nome del nostro territorio in occasione del Campionato Italiano che si terrà in Veneto – ha dichiarato il Presidente Lodispoto – e formulo i miei migliori auguri per questa avventura che conferma la grande tradizione che la Provincia di Barletta-Andria-Trani può vantare in ambito tennistico. Agli atleti partecipanti, ai tecnici e agli accompagnatori rivolgo un caloroso in bocca al lupo!».